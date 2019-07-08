شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة مالى وكوت ديفوار فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى السادسة من مساء اليوم، الاثنين، المباراة التى تجمع بين منتخبى مالى وكوت ديفوار ضمن منافسات دور الـ 16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة مالى وكوت ديفوار.

ـ المباراة تقام على ملعب السويس.

ـ حجز منتخب مالى مقعده فى دور الـ 16، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.

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ـ تأهل منتخب كوت ديفوار لدور الـ 16، بعدما حصل على المركز الثاني فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

ـ منتخب كوت ديفوار حقق الفوز على مالى فى ثلاث مباريات وتعادل المنتخبان فى مباراة وحيدة فى تاريخ المواجهات.

ـ لم يتمكن منتخب مالى من إلحاق الهزيمة بنظيره الإيفوارى.

ـ شارك منتخب كوت ديفوار فى بطولة أمم أفريقيا 22 مرة، حصد خلالها اللقب القارى فى مناسبتين.