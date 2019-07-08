شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يبدأ الاستعداد لـ"مجموعة الموت" فى مظاليم القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق الترسانة فترة الإعداد للموسم الجديد بمقر النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من دورى القسم الثانى، حيث يقع فى مجموعة القاهرة التى يعتبرها الخبراء "مجموعة الموت" لأنها تضم عدداً كبيراً من الفرق القوية التى تتنافس على الصعود لدورى الأضواء.

وحرص الجهاز الفنى للترسانة، بقيادة علاء ميهوب المدير الفنى وكريم شحاتة مدير الكرة ومؤمن عبد الغفار المدرب العام ووائل الجميل المدرب وعصام محمود مدرب حراس المرمى، على فرض حالة من الالتزام على اللاعبين خلال التدريبات، حتى تكون الانطلاقة قوية، وليحقق الفريق طموح جماهير الشواكيش التى تسعى لعودة الفريق لدورى الأضواء والشهرة.

وتعاقد الترسانة مع كل من حارسى المرمى أحمد حسين حارس مرمى المريخ وعمر جابر وعصام عمران جوكر الاعلاميين وسيد حمدى مهاجم بورتو السويس وأحمد العارف "توتي" مهاجم السكة الحديد ولاعبين اخرين لم يتم الاعلان عن عنهما خوف من دخول اندية اخرى فى المفاوضات معهم .

ويسعى الجهاز الفنى لدعم صفوف الشواكيش ببعض لاعب الدورى الممتاز من اصحاب الخبرات حتى يكون هناك توليفة من الشباب والخبرات.

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وتضم مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، عددا كبيرا من الفرق القوية، على رأسها الهابطين من دورى الأضواء بتروجت والنجوم والداخلية، بخلاف القناة وسيراميكا وشبين والسويس والنصر .



