شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى ترتيبات سفر الرباعى الدولى إلى إسبانيا بعد توديع الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، على التواصل مع الرباعى الدولى محمد الشناوى ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن، للشد من أزرهم بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر حالياً والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

وأوضح سيد عبد الحفيظ أن رباعي الأهلي الدولي قدم أقصى ما لديه مع المنتخب من أجل المنافسة على اللقب، مؤكدا أن الجهاز الفنى للفريق الأحمر كان يتمنى تتويج المنتخب بالبطولة لكن التوفيق لم يكن حليفه بالخسارة من جنوب أفريقيا وتوديع البطولة من دور الـ16.

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وأضاف عبد الحفيظ أنه تحدث مع الرباعى عن ضرورة تجاوز المرحلة الحالية بسرعة، وقال خلال اتصاله معهم إن كرة القدم تشهد دائماً مواقف صعبة، يجب على اللاعب تجاوزها بسرعة والنظر إلى الأمام، والسعى نحو تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه سيعقد جلسة مع اللاعبين إذا ما تمكنوا من اللحاق بمعسكر الإعداد فى إسبانيا؛ للتأكيد على هذا المعنى، ولتأهيلهم نفسيا بسرعة؛ من أجل الاستعداد بقوة للمرحلة الحالية المهمة، فى الوقت الذي كلف عبد الحفيظ سمير عدلي المدير الإداري بسرعة إنهاء ترتيبات سفر رباعي الأهلي الدولي للحاق بمعسكر إعداد الفريق.

وطلب عبدالحفيظ من عدلى إنهاء كافة الأمور المتعلقة بسفر الرباعى والحصول على التأشيرات للحاق ببعثة الفريق في مدينة اليكانتي التي تستضيف المعسكر، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين الأربعة راحة عدة أيام تمهيدا للحاق بمعسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا والذي يستمر حتى 16 يوليو الجاري.