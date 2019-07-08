شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل شريف إكرامي خارج معسكر الأهلي في أسبانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال تواجده بألمانيا حيث يخوض اللاعب فقرة تأهيل هناك بعدما أجري عملية جراحية في المانيا منذ اسبوعين لإزالة عظام زائدة في الركبة وأدى برنامج تأهيلي بالقاهرة قبل أن يعود إلى المانيا مؤخراً للخصوع لفحوصات هناك والإطمئنان على سير البرنامج التأهيلي بشكل جيد .

و يعود شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى إلى القاهرة قادماً من المانيا خلال أسبوع ايام بعدما خاض

وتخلّف شريف إكرامى عن السفر إلى أسبانيا مع بعثة الأهلى المتواجدة حالياً في أسبانيا لإقامة معسكر إعداد هناك استعدادا لاستئناف الدورى عقب إنتهاء فعاليات بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 مارس الجاري .

وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.

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فيما يغيب عن المعسكر كل من: شريف إكرامى، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود للإصابة، فيما غاب الرباعى محمد الشناوى ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان.



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