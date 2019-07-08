شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كيف سيدفع الأهلى فلوس رمضان صبحى لهيدرسفيلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف "سوبر كورة" طريقة دفع إدارة النادى الأهلى المقابل المادى الخاص باستعارة رمضان صبحى من هيدرسفيلد الإنجليزى فى الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالقلعة الحمراء وجود بند فى عقد استعارة لرمضان صبحى يمنح النادى الإنجليزى قرابة الـ300 ألف إسترلينى، حال فوز الأهلى ببطولة الدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الجديد.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلى، كلف خالد مرتجى عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادى الإنجليزى فى استعادة لاعبه رمضان صبحى إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجى وبصحبته نادر شوقى وكيل أعمال اللاعب إلى لندن لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد، وبعد عدة جلسات مع مسئولى هدرسفيلد، تم توقيع العقود رسميًا وأصبح رمضان صبحى أحد لاعبى الأهلى فى الموسم الجديد.

وأعلن الأهلى خلال الفترة الأخيرة أيضاً التعاقد مع المالى أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم مقبلة.

Advertisements

ويسعى الأهلى لإبرام أكثر من صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفى لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، لرغبة الإدارة فى توفير جميع الإمكانيات للجهاز الفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتى للمنافسة بقوة على لقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الجديدة.

لمعرفة تفاصيل جديدة عن عقد رمضان صبحى وكيف سيدفع الأهلى ثمن الصفقة؟.. اضغط هنا