شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يعتذر للجماهير المصرية على وداع الفراعنة للكان عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر و النادى الأهلى على الإعتذار للجماهير المصرية على وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 عبر صفحته على إنستجرام .

و نشر الشناوى صورة له من أحد لقاءات الفراعنة ، معلقا : " أعتذر لكل الجمهور اللى شجعنا ووقف فى ضهرنا سواء فى المدرجات أو البيوت و الشوارع ، أحل حاجة فى الكورة هى فرحتكم بينا و لما مبنقجرش نحققها بيبقى صعب علينا جدا ..ربنا شاهد إن الواحد بذل أقصى جهده فى كل ماتش علشان متروحوش زعلانين و نقدم صورة مشرفة للبلد و كورة ممتعة .

و إستكمل الشناوى قائلا : " الإعتذار مش كفاية ده اللى نقدر نقدمه دلوقتى مع وعد إننا نتعلم من كل غلطة مرينا بيها و نرجعلكم البطولة الجاية جديرين بجمهور عظيم زيكم .

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محمد الشناوى 2