شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى معسكره فى قبرص السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة يوم السبت المقبل، حيث سيختتم الفريق معسكره فى قبرص الجمعة تمهيدا للعودة إلى القاهرة فى اليوم التالى.

ويواجه الزمالك فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، فريق أنورثوسيس فاماغوستا، فى المباراة الودية الثانية بمعسكر الأبيض المقام حاليًا بقبرص، ضمن استعدادات الأبيض لعودة الدورى الممتاز، ويعتبر أنورثوسيس فاماغوستا ضمن أندية القمة بالدورى القبرصى، وسبق له التتويج ببطولة الدورى 13 مرة والكأس عشر مرات، واحترف بين صفوفه مجدى طلبه نجم الزمالك والأهلي السابق وكذلك أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك الحالي والذى فاز معه بالدرع موسم 2007 - 2008.

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واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال على خوض ثلاث مباريات ودية عقب الخسارة فى الودية الأولى يوم الجمعة الماضى من إيل ليماسول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وستكون ثانى الوديات غدا أمام فاماغوستا ثم مباراتين أيام 10 و 12 يوليو الجاري، قبل العودة الى القاهرة.

ويستعد الزمالك من خلال معسكره فى قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.