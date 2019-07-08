مصر تحصد 4 ميداليات ببطولة كوت ديفوار الدولية للريشة الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج المنتخب الوطنى الأول للريشة الطائرة بـ4 ميداليات متنوعة خلال مشاركته فى بطولة كوت ديفوار الدولية، بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية.
وجاءت النتائج على النحو التالى: حصد أحمد صلاح برفقة زميله أدهم حاتم على ذهبية زوجي الرجال، كما حصلت هادية حسني مع زميلتها ضحى هاني على الميدالية الفضية في منافسات زوجي السيدات.
وتوجت أيضا هادية حسني مع زميلها أحمد صلاح على فضية الزوجي المختلط، فيما حصلت ضحى هاني مع زميلها أدهم حاتم على برونزية الزوجى المختلط.
ويقود المنتخب الوطني فنيا الدكتور رامي إبراهيم ومحمد عبد الرؤوف دياب مدرب أحمال.
منتخب الريشة الطائرة
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