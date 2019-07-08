ديسابر يصل الدفاع الجوي لإعلانه مديرًا فنيًا لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

وصل الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا، منذ قليل، استاد الدفاع الجوي، لإعلان توليه بشكل رسمي الإدارة الفنية لفريق بيراميدز، بداية من الموسم المقبل.

أنهى ديسابر تعاقده مع المنتخب الأوغندي بالتراضي، عقب توديعه منافسات كأس الأمم الأفريقية، عقب الخسارة من منتخب السنغال.

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ويعقد نادي بيراميدز مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم باستاد الدفاع الجوي، لإعلان تفاصيل التعاقد مع ديسابر.

يذكر أن ديسابر تولى تدريب النادي الإسماعيلي في عام 2017، قبل أن يرحل ليتولى تدريب المنتخب الأوغندي.

وكان رامون دياز على رأس الإدارة الفنية للفريق قبل إقالته بنهاية مايو الماضي.