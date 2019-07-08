تقرير.. هداف كأس الأمم.. صلاح يغادر السباق.. وفرصة أمام أيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

مع اقتراب نهاية منافسات دور الـ16 احتدم صراع هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بين أربعة لاعبين تقاسموا صدارة الترتيب برصيد 3 أهداف لكل منهم.

ويتنافس على الصدارة الرباعي أوديون إيجالو (نيجيريا)، سيدريك باكومبو (الكونغو)، ساديو ماني (السنغال) آدم أوناس (الجزائر) الذي انضم إلى قائمة الهدافين بعدما عزز فوز منتخب بلاده على غينيا في مباراة دور الـ16 التي جمعتهما وحسمها محاربو الصحراء بثلاثية دون رد ليضمن مقعده في ربع النهائي للكان.

أما في المركز الثاني فيتساوى 12 لاعبًا (برصيد هدفين) أبرزهم محمد صلاح وأحمد المحمدي ثنائي المنتخب المصري حيث سجلا في مرمى الكونغو وأوغندا بواقع هدف في كل مباراة.

كما اقتحم الثنائي الجزائري يوسف بلايلي ورياض محرز القائمة بعدما أضافا الهدف الثاني لرصيدهما خلال مشاركتهما في ثلاثية منتخب بلادهما بمرمى غينيا.

ولم يتجاوز هداف كأس الأمم الأفريقية أربعة أهداف في النسخ الأربع السابقة لكأس الأمم الأفريقية، وكان الكونجولي جونيور كابانانجا هو هداف نسخة 2017 الأخيرة التي أقيمت في الجابون، برصيد ثلاثة أهداف فقط، ولم ينجح أي لاعب في تجاوز كابانانجا، رغم خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي.

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مصر تغادر السباق

تأكد غياب العنصر المصري عن المنافسة على لقب هداف كان 2019، حيث كان يمثل الثلاثي محمد صلاح (هدفين)، محمود حسن "تريزيجيه" (هدف) وأحمد المحمدي (هدفين) قميص الفراعنة في سباق الهدافين.

المنتخب المصري ودع منافسات البطولة في دور الـ16 لصالح جنوب أفريقيا، نفس الأمر بالنسبة للمنتخب المغربي الذي سبق الفراعنة وخرج من منافسات الكان لصالح بنين لينتهي معها أمل يوسف النصيري الذي سجل هدفين لأسود الأطلس.

فرصة أمام أيو

اللاعب الغاني جوردان أيو أمام فرصة ذهبية في اعتلاء قمة جدول هدافي الكان، حيث سيشارك مع منتخب بلاده في مباراة مساء اليوم الاثنين أمام تونس في ختام منافسات دور الـ16.

صاحب الـ27 عامًا، سجل هدفين في مرمى بنين وغينيا بيساو بمرحلة المجموعات، وفي حالة تسجيله هدفين اليوم سينقض على صدارة الجدول ليرفع رصيده إلى 4 أهداف متفوقًا على الأربعة لاعبين أصحاب المركز الأول.

فرصة لأول هاتريك

على الجانب الآخر، قد تسجل مباراة تونس- غانا اليوم أول هاتريك في البطولة المقامة حاليًا، فيمتلك كل من يوسف المساكني ووهبي الخزري (تونس)، توماس بارتي وأندريه أيو (غانا) هدف لكل منهما، وقد يحقق أحدهم مفاجأة في مواجهة دور الـ16 بتسجيل أول هاتريك في البطولة الحالية، ومن ثم تصدر قائمة