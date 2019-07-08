الان تتابع أميرة سعودية تشتري نادي إيطالي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل روما - الخليج 365:
كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم، عن اتجاه الأميرة نورة بنت سعد آل سعود إلى الاستثمار في المجال الرياضي الإيطالي، بعدما قامت بشراء نادي سبوليتو كالتشيو.
والنادي الإيطالي ينشط في السيريا D، دوري الدرجة الرابعة الإيطالية، لكن الأميرة تطمح في جعل النادي من الأندية المميزة عالمياً.
وقالت الأميرة نورة في تصريحات للصحف الإيطالية إن كرة القدم تعد صاحبة النصيب الأكبر من المتابعة سعودياً، وإن عائلتها شغوفة بهذه اللعبة كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي.
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