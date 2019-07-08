الامارات | أميرة سعودية تشتري نادي سبوليتو الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سعودية تشتري نادي سبوليتو الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية إيطالية اليوم الإثنين، عن قيام الأميرة نورة بنت سعد آل سعود بالاستثمار في المجال الرياضي الإيطالي بعدما قامت بشراء نادي سبوليتو كالتشيو.

والنادي الإيطالي ينشط في السيريا D، دوري الدرجة الرابعة الإيطالية، لكن الأميرة تطمح في جعل النادي من الأندية المميزة عالمياً.

وبحسب صحيفة "أي إل جيورنال" الإيطالية اليوم الاثنين، قالت الأميرة نورة إن كرة القدم تعد صاحبة النصيب الأكبر من المتابعة سعودياً، وإن عائلتها شغوفة بهذه اللعبة كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي.