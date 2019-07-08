شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألعاب القوى يحقق المركز الثاني في البطولة العربية للناشئين بتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد منتخب مصر لألعاب القوى 17ميدالية في ختام البطولة العربية السابعة لألعاب القوى للناشئين، التي أقيمت على استاد رادس في تونس.

واحتلت مصر المركز الثاني في البطولة التي شارك فيها 14دولة عربية وذلك بفارق ميدالية واحدة عن المغرب التي احتلت المركز الاول وجاءت الجزائر في المركز الثالث واستطاع منتخب مصر الفوز بـ 9 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.

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حصل المنتخب المصري على 9 ميداليات ذهبية وميداليتان فضية وميداليتان برونزية، حيث حقق الأبطال شاهيناز السيد ذهبية رمي الرمح، وشهد محمد ذهبية الوثب بالزانة وروان وليد ذهبية قذف القرص، ويوسف بدوي ذهبية 110متر حواجز ومحمد سعيد ذهبية المطرقة، وأحمد الأسواني ذهبية العشاري، ومحمد اسامه ذهبية قذف القرص ومحمد سعيد ذهبية إطاحة المطرقة، ودينا أمل فاروق عن دفع الجلة.

أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب اللاعبتين بسباق حواجز 100 متر مرام محمود وملك أحمد ونجلاء أمل فاروق عن إطاحة المطرقة، وأحمد حمدي عن قذف القرص فيما حاجز الميداليات رولا سامح عن رمي الرمح ومريم هشام عن السباعي وملك أحمد عن سباق 400م حواجز وأحمد حمدي عن دفع الجلة.

وسافرت بعثة منتخب مصر برئاسة طارق طبانة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وهالة عبدالرحيم، نائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى.