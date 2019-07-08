شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطلق قذائفه على أجيري وصلاح ومجلس اتحاد الكرة المستقيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما عنيفا على الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني، بقيادة خافيير أجيري، والذي تمت إقالته بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا ووداع كأس الأمم الأفريقية.

وقال «منصور»، في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «مدرب فاشل ومدير فني فاشل، بقول للجهاز الفني أنت السبب، ضيعت أسهل بطولة، بطولة في أرضنا، وتنظيم على أعلى مستوى، لكن للأسف كرسي في الكلوب».

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وتابع: «نفختوا محمد صلاح بما فيه الكفاية، وخليتوا الفريق كله بقى محمد صلاح، لما طارق حامد كان متعور في الكونفيدرالية وبينزف، اطلع يا ولد على المعسكر، ومحمد صلاح ييجي من لندن ما شاء الله يطلع إجازة وسمكة كبيرة وسمكة صغيرة».

وواصل: «أنا بحب محمد صلاح، بس انتو اللي عملتوا كده فيه، دي لعبة جماعية مش فردية، شرف لأي لاعب يلعب في منتخب مصر، بس مش شرف لأي لاعب يلعب مع المدير الفني ده والمدرب ده».

وأضاف: «طبعًا قلبي مع صديقي وصاحبي هاني أبوريدة، وأنا نبهته أكثر من مرة، لأن المجد دائمًا للاعيبة والمدير الفني والخيبة دائمًا لرئيس النادي ومجلس إدارته أو رئيس الاتحاد ومجلس إدارته».

واختتم: «اتحاد الكرة في ذمة الله، ونبهنا قبل كده من اللي هايحصل، 5 من اتحاد الكرة شغالين عند الشركة الراعية.. حزين على منتخبنا اللي ضاع، وعلى اللاعيبة اللي اتظلمت».