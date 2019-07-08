شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للموسم الجديد.. كشف طبي شامل على لاعبي الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لكشف طبي شامل، وذلك ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويستهدف الكشف الطبي التعرف على حالة كل لاعب والنواقص التي يعاني منها للعمل على علاجها، بجانب قياس وزن الدهون ونسبتها وتوزيعها في أجزاء الجسم، بالإضافة للعضلات ووزنها وتوزيعها ونسبة كل من المياه والأملاح والبروتين، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

كما سيتم الكشف على الأنف والأذن والحنجرة لكل لاعب وعمل رسم قلب وتحاليل دم وقياس نسبة الدهون الداخلية والخارجية لكل لاعب ومعدل حرق الدهون لديهم مع تحديد الوزن.