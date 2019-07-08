شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن موعد انتظام «المحمدي» في مران الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم باهر المدافع الدولي المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بتدريبات فريقه خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرضه إثر الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يحصل المحمدي على راحة عدة أيام نظرا لعدم حصوله على فترة راحة كافية بسبب الارتباطات الدولية.

وشارك المدافع الشاب في مواجهة وحيدة بكأس الأمم والتى كانت أمام أوغندا بالدور الأول انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.