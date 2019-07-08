شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: الأهم من الاستقالات التعهد بعدم الظهور في الجبلاية مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محسن صالح، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الذين تقدموا باستقالاتهم مؤخرًا، إثر خروج المنتخب من بطولة أمم أفريقيا، بعدم الظهور مجددًا في اتحاد الكرة.

وقال «صالح»، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «الأهم من تقديم الاستقالات كتابة تعهد بعدم الترشح وعدم الظهور في الجبلاية والاستادات.. كتيرة السقطات والإخفاقات، كفاية فضايح وإحباطات وظهور في البرامج والاعلانات».

وتلقى المنتخب الوطني الهزيمة أمام نظيره الجنوب أفريقي، ليودع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر من دور الـ16، وأعلن بعدها هاني أبوريدة إقالة الجهاز الفني بالكامل بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وتقديم استقالته من منصبه رئيسا لمجلس إدارة اتحاد الكرة، قبل أن يعلن أعضاء المجلس بالكامل تقديم استقالتهم.