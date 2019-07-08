شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يجتمع مع رباعي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الرباعي رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي وأحمد الشيخ، لاعبي الفريق بعد المران الجماعي صباح اليوم.

وحرص لاسارتي خلال اجتماعه مع اللاعبين الأربعة على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية بهدف الوصول بهم وبجميع اللاعبين إلى أفضل جاهزية بدنية وفنية.

ويخوض الاهلي مباراة ودية في السادسة والنصف مساء اليوم أمام فريق «سوكر سمارت» على ملعب «لافينكا» الذي يستضيف تدريبات الفريق خلال معسكره بمدينة «اليكانتي» الإسبانية.