شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب البرازيلي يهيمن على الجوائز الفردية لبطولة كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هيمن لاعبو المنتخب البرازيلي على الجوائز الفردية في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أمريكا 2019» بالبرازيل، وذلك لدى الإعلان عنها عقب تتويج البرازيل باللقب بالفوز على منتخب بيرو 3 / 1 مساء الأحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب استاد «ماراكانا» العريق في ريو دي جانيرو.

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وتوج النجم المخضرم داني ألفيس (36 عاما) بجائزة أفضل لاعب في البطولة كما توج زميله أليسون باكير بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، حيث لم تهتز شباكه سوى بهدف وحيد سجله باولو جيريرو مهاجم بيرو من ضربة جزاء في المباراة النهائية.

واقتسم البرازيلي إيفرتون سوزا سواريس وباولو جيريرو لاعب بيرو صدارة هدافي البطولة برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، وذلك بعد أن سجل كل منهما هدفا لمنتخب بلاده في المباراة النهائية، لكن إيفرتون توج بجائزة الهداف متفوقا على جيريرو بفارق صناعة الأهداف.

كذلك توج المنتخب البرازيلي بجائزة اللعب النظيف، قبل مراسم تتويجه بكأس النسخة السادسة والأربعين من بطولة كوبا أمريكا، والتي شهدت عودته إلى منصات التتويج بالبطولات الكبيرة بعد غياب دام 12 عاما، حيث كان أخر تتويج سابق له في نسخة عام 2007 من البطولة.