شكرا لقرائتكم خبر عن «أرناتوفيتش» يرحل عن ويستهام الإنجليزي لينضم إلى شنغهاي الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، رحيل المهاجم النمساوي ماركو أرناتوفيتش، عن صفوف الفريق لينضم إلى شنغهاي الصيني.

وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة صفقة انتقال اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، تقدر بنحو 22 مليون جنيه إسترليني (6ر27 مليون دولار).

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وكان أرناتوفيتش قد أبدى رغبته في الانتقال للفريق الصيني في يناير الماضي، لكن ويستهام نجح في إبقاء اللاعب ضمن صفوفه لفترة أطول عبر تحسين بنود عقده.

ولدى تجدد المحاولة من قبل نادي شنغهاي، قرر ويستهام بيع اللاعب، وسط احتمالات عدم شعوره بالسعادة مع الفريق الإنجليزي.

ولعب أرناتوفيتش لموسمين مع ويستهام، سجل خلالهما 22 هدفا في 65 مباراة.