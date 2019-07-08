محرز يتفوق على صلاح وزياش.. وينتظر ماني

حسم نجم منتخب الجزائر، رياض محرز المنافسة لمصلحته مع المصري محمد صلاح، والمغربي حكيم زياش، في كأس أمم أفريقيا 2019، بعدما ودع ثنائي ليفربول الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي البطولة مبكراً من دور الـ16.

وقاد لاعب مانشستر سيتي، منتخب بلاده إلى التأهل إلى ربع النهائي بالفوز على غينيا 3-0، بعدما أحرز محرز الهدف الثاني لـ"محاربي الصحراء"، وقدم مباراة كبيرة، استحق من خلال الحصول على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وبرهن محرز على انسجامه الكبير مع لاعبي المنتخب الجزائري، إذ ظهر أكثر إفادة بالنسبة إلى فريقه مقارنة، بالمردود الذي ظهر به كل من محمد صلاح مع المنتخب المصري، وحكيم زياش مع المنتخب المغربي.

ويعد الهدف الذي أحرزه محرز في مرمى غينيا هو ثاني أهداف في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما سبق له إحراز هدف في مباراة "محاربي الصحراء" الافتتاحية أمام كينيا، التي انتهت بفوز الجزائر 2-0.

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وبات الطريق مفتوحاً أمام رياض محرز نحو المنافسة على لقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2019، بعدما خرج كل من محمد صلاح وحكيم زياش، حيث أن البطولة القارية ستلعب دوراً كبيراً في تحديد أفضل لاعب في القارة السمراء.

ويستطيع محرز فض الاشتباك مع صلاح وزياش، من خلال قيادة المنتخب الجزائري للفوز بلقب كأس أفريقيا، خاصة أن إنجازات الثلاثي في الموسم المنصرم، كانت رائعة، بفوز اللاعب الجزائري بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وتفوق صلاح بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وأحرز اللاعب المصري هدفاً في النهائي، كما فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي، أما حكيم زياش قاد أياكس للفوز بلقب الدوري الهولندي والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيكون المنافس الحقيقي بالنسبة إلى رياض محرز، هو نجم منتخب السنغال، ساديو ماني، الذي يتصدر ترتيب هدافي البطولة مع الجزائري آدم وناس، والنيجيري أوديون إيغالو، والكونغولي سيدريك باكامبو.