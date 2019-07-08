هيرنانديز يستعد للظهور الأول في مران بايرن ميونخ

أعلن بايرن ميونخ، اليوم الإثنين، بدء تدريباته التحضيرية للموسم الجديد، وذلك بعد نحو 6 أسابيع من تتويجه بلقب كأس ألمانيا على ملعب الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.

ويقود المدير الفني نيكو كوفاتش، تدريبات بايرن ميونخ بمساعدة هانس فليك الذي انضم قبل أيام إلى الجهاز الفني كمدرب مساعد.

وقال فليك "أتطلع إلى مهام المنصب، وإلى العمل مع اللاعبين من جديد ومع نيكو كوفاتش".

وبعد أن عمل لفترة طويلة في الاتحاد الألماني، انضم فليك إلى الجهاز الفني لبايرن ميونخ ليقدم الإفادة من خلال خبرته إلى كوفاتش.

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وتشهد تدريبات بايرن ميونخ، الظهور الأول للوكاس هيرنانديز، المنضم إلى بايرن قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة قيمتها 80 مليون يورو.

ويأمل هيرنانديز أن يكون لائقا مع بداية منافسات الموسم، بعد أن خضع لعملية جراحية في الركبة، كذلك انضم الفرنسي الآخر بنيامين بافارد إلى بايرن ميونخ، قادما من شتوتجارت، والمهاجم الشاب يان فيان آرب.

وسينضم روبرت ليفاندوفسكي والحارس مانويل نوير إلى تدريبات بايرن ميونخ في وقت لاحق، وذلك قبل جولة الفريق في الولايات المتحدة، التي تبدأ في 15 تموز/يوليو الجاري.