صفقة القرن تقترب من الزمالك ووصول المفاوضات لمراحل متقدمة...

جدة - عمرو شويل اقترب نادى الزمالك من الاتفاق مع وكيل أعمال المهاجم المغربى أشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى، الذى انتهت إعارته مع نادى لانس الفرنسى، للانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعتبر "بن شرقى" صفقة القرن التى سبق وأعلن عنها مرتضى منصور رئيس الزمالك، لاسيما وأن رئيس القلعة البيضاء كان بدأ المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب منذ فترة، ثم حضر وكيل أعمال بن شرقى إلى القاهرة لاستكمال تلك المفاوضات، التى وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية.

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وأنهى بن شرقى 24 سنة، إعارته لصالح نادى لانس الفرنسى بنهاية الموسم المنقضى، وتم رفض تجديد اعارته.

ويأتى التكتم على اسم اللاعب حفاظا على السرية ولتجنب دخول أطراف أخرى تفسد الصفقة، إلا أن الجميع داخل النادى يؤكد أنه لاعب كبير ومميز وسيكون إضافة للقلعة البيضاء.