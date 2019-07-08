شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه سوكر سمارت الاسباني وديًا الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أولى تجاربه الودية خلال معسكر ال‘داد المقام حاليًا فى مدينة اليكانتى الإسبانية، أمام "سوكر سمارت"، تبدا المباراة فى السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت إسبانيا وتقام على ملعب لافينكا القريب من فندق الإقامة.

ومن المقرر أن تشهد المباراة مشاركة اكبر عدد من اللاعبين وفقا لرؤية مارتن لاسارتى المدير الفني؛ بهدف تحقيق اقصى استفادة فنية ممكنة من المباراة ولتجربة الجميع استعدادا للمرحلة المقبلة المهمة، ويخوض الأهلى وديتين أخريين خلال الأيام المقبلة، ضمن معسكر الاعداد الخارجى الذى انطلق يوم السبت الماضى وينتهى يوم 16 يوليو الجارى.

بعثة فريق الأهلى فى معسكر إسبانيا تضم 34 لاعبا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على، وجونيور أجايى ومحمد هانى، وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.