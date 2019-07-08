شكرا لقرائتكم مران صباحى للاعبى الأهلى استعدادا لودية سوكر سمارت الإسبانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خضوع اللاعبين لمرانا خفيفا صباح اليوم الاثنين على ملعب «لافينكا» الذي يستضيف تدريبات الفريق خلال معسكره الحالي بمدينة «اليكانتي» الإسبانية.

وخصص لاسارتى فقرات خططية وتدريبات متنوعة بالكرة قبل المباراة الودية التي يخوضها الاهلي مساء اليوم أمام فريق «سوكر سمارت»، وكان الجهاز الفني قد قرر خضوع اللاعبين لمران خفيف اشتمل على فقرات وجمل فنية على هامش المعسكر.

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وعقد لاسارتي جلسة مع الرباعي رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور اجايي وأحمد الشيخ، لاعبي الفريق بعد المران الجماعي صباح اليوم، وحرص لاسارتي خلال اجتماعه مع اللاعبين الأربعة علي شرح العديد من الأمور الفنية والخططية بهدف الوصول بهم وبجميع اللاعبين إلى أفضل جاهزية بدنية وفنية.

ويخوض الاهلي مباراة ودية في السادسة والنصف مساء اليوم أمام فريق «سوكر سمارت» على ملعب «لافينكا» الذي يستضيف تدريبات الفريق خلال معسكره بمدينة «اليكانتي» الإسبانية.