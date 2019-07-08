شكرا لقرائتكم أمير عزمى ينشر صورة جديدة للاعبى الزمالك بمعسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك، على نشر صورة جديدة لنجوم الأبيض من معسكر قبرص عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام". Advertisements ويظهر فى الصورة مع عزمى كل من اللاعبين، عبد الله جمعة وحازم إمام ومحمد إبراهيم وأحمد سيد "زيزو" وعماد السيد ومحمود عبد العزيز ومحمد عبد الغنى. ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك ودية ثانية فى معسكر قبرص اليوم أمام فريق أنورثوسيس فاماغوستا.

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