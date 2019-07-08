شكرا لقرائتكم مدافع الزمالك ينشر مقولة عن السحر والحسد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمد عبد الغنى مدافع الزمالك ، عبر حسابه الشخصى عبر انستجرام، مقوله عن السحر و الحسد .
و تنص المقولة التى نشهر عبد الغنى على : "لا تحسد أحدا على رزق، فإن نعمة الله عليه لم تكن لك، ونعمة الله عليك لم تكن له، لن تأخذ أكثر من حقك، ولن ينقصك شىء كتبه الله ( والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق).
ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك ودية ثانية فى معسكر قبرص اليوم أمام فريق أنورثوسيس فاماغوستا .
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