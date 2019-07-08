شكرا لقرائتكم منتخب الريشة الطائرة يحصد 4 ميداليات ببطولة كوت ديفوار الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصد المنتخب الوطنى الأول للريشة الطائرة، 4 ميداليات متنوعة خلال مشاركته فى بطولة كوت ديفوار الدولية، بواقع ذهبية وفضيتان وبرونزية.
وجاءت النتائج على النحو التالي: حصد أحمد صلاح برفقة زميله أدهم حاتم على ذهبية زوجى الرجال، كما حصلت هادية حسنى مع زميلتها ضحى هانى على الميدالية الفضية فى منافسات زوجى السيدات.
وتوجت أيضا هادية حسنى مع زميلها أحمد صلاح على فضية الزوجى المختلط. فيما حصلت ضحى هانى مع زميلها أدهم حاتم على برونزية الزوجى المختلط.
ويقود المنتخب الوطنى فنيا الدكتور رامى إبراهيم وكابتن محمد عبد الرؤوف دياب مدرب أحمال.
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