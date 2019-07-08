شكرا لقرائتكم إنبى يشترط الحصول على 3 لاعبين من الأهلى مقابل أسامة جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو النادى الأهلى على مناقشة شروط نادى إنبى للاستغناء عن أسامة جلال مدافع الفريق البترولى العائد من فترة إعارة ناجحة فى مصر المقاصة، وجاءت طلبات انبى مغايرة بعض الشيء عن تلك التى كانت فى الصفقات السابقة.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن انبى اشترط فى صفقة بيع أسامة جلال الحصول على لاعبين من الأهلى، على أن يأتى الجانب المادى فى المرتبة الثانية، ويدخل الأهلى فى مفاوضات جادة لضم أكثر من مدافع منهم محمود متولى مدافع الإسماعيلى، إلا أن الإدارة الحمراء تحركت بشكل رسمى لضم أسامة جلال والذى يعد واحدا من أفضل المدافعين فى مسابقة الدورى وقدم أداء جيدا مع الفريق الفيومى هذا الموسم، كما يملك المدافع الشاب قائد فريق الشباب امكانيات فنية وبدنية كبيرة.

وعرض مسئولو الأهلى مبلغ 15 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة هشام محمد للفريق البترولى من أجل الظفر بخدمات المدافع الشاب، لتصل قيمة الصفقة إلى ما يقرب من 25 مليون جنيه، حيث أن سعر هشام محمد يبلغ 10 ملايين جنيه، إلا أن أنبى يشترط الحصول على خدمات 3 لاعبين بشكل مبدئى وهم باسم على وهشام محمد وإسلام محارب بخلاف المقابل المادى.