شكرا لقرائتكم الترسانة يبدأ رحلة العودة إلى دوري الأضواء اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الترسانة اليوم الاثنين فترة الإعداد للموسم الجديد، بمقر النادى بميت عقبة، استعدادا للموسم الجديد من دورى القسم الثانى، حيث يقع فى مجموعة القاهرة الصعبة جدا، والتى تضم عددا كبيرا من الفرق القوية التى تتنافس على الصعود لدورى الأضواء.

وفرض الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب المدير الفنى وكريم شحاتة مدير الكرة ومؤمن عبد الغفار المدرب العام ووائل الجميل المدرب وعصام محمود مدرب حراس المرمى الالتزام على اللاعبين خلال التدريبات، حتى تكون الانطلاقة قوية، وليحقق الفريق طموح جماهير الشواكيش بالعودة للأضواء والشهرة.

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وتعاقد الترسانة مع كل من أحمد حسين حارس مرمى المريخ وعمر جابر، وعصام عمران جوكر الإعلاميين وسيد حمدى مهاجم بورتو السويس وأحمد العارف "توتي" مهاجم السكة الحديد، ولاعبين آخرين لم يتم الإعلان عن عنهما خوف من دخول اندية اخرى فى المفاوضات معهم.

ويحاول الجهاز الفنى لدعم صفوف الشواكيش ببعض لاعب الدورى الممتاز أصحاب الخبرات لتكوين توليفة من الشباب والخبرات.

وتضم مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، عدد كبيرة من الفرق القوية على رأسها الهابطين من دورى الاضواء بتروجت والنجوم والداخلية بخلاف القناة وسيراميكا وشبين والسويس والنصر.