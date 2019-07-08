شكرا لقرائتكم حقيقة ترك محمد صلاح معسكر الفراعنة والتوجه إلى راموس فى الغردقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مصدر داخل الجهاز الفنى السابق لمنتخب مصر، حقيقة ترك محمد صلاح لاعب الفراعنة وليفربول، معسكر المنتخب خلال بطولة أمم أفريقيا لتصوير إعلان مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد فى الغردقة.

وأكد المصدر أن صلاح لم يغادر الفندق قبل مواجهة جنوب أفريقيا، مضيفا أن درجة حرارته كانت مرتفعة ووصلت إلى 39 درجة، وخاض لقاء جنوب أفريقيا متأثرا باصابته بنزلة البرد.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف، بينما صعد لهذا الدور كأول المجموعة الأولى بعد فوزه على زيمبابوى والكونغو وأوغندا.