شكرا لقرائتكم أول تعليق من محمد صلاح على خروج مصر من أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إن خروج المنتخب المصري من منافسات كأس الأمم الإفريقية من الدور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا أصابه بحزن كبير. وغرد صلاح عبر حسابه في موقع "تويتر": "حزين جدا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية، وكان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية". وأضاف صلاح "الجماهير لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم، وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم". وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا بالخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا 0-1 في الدور ثمن النهائي باستاد القاهرة الدولي.

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