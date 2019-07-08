شكرا لقرائتكم يوفنتوس.. ناد يتعاقد مع أفضل اللاعبين "مجاناً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي 8 مرات متتالية الاستفادة من اللاعبين المجانيين، بعدما تعاقد مع ثنائي الوسط أرون رامزي وأدريان رابيو دون أن يدفع أي مبلغ لناديي أرسنال وباريس سان جيرمان.

وتعاقد يوفنتوس عام 2012 مع لاعب الوسط الإيطالي الشهير أندريا بيرلو قادماً من ميلان في صفقة انتقال حر، وحقق معه 4 ألقاب جورية، وفي ذات العام جلب الفرنسي بوغبا من مانشستر يونايتد، وبعد 4 مواسم أعاده إلى الأخير مقابل مبلغ 110 ملايين يورو.

كما استفاد النادي الملقب بـ"السيدة العجوز" من انتهاء عقود سامي خضيرة مع ريال مدريد والفرنسي كومان مع باريس سان جيرمان وداني ألفيش مع برشلونة وإيمري تشان مع ناديه السابق ليفربول، ليضمهم إلى صفوفه بشكل مجاني.