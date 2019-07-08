فيديو..تفاصيل يكشفها شوبير لأول مرة: حقيقة سفر صلاح للقاء راموس قبل مواجهة جنوب إفريقيا.. وضغط اللاعبين لعودة وردة .. وأسباب الخسارة وضياع التتويج.. والمسئولية الاجتماعية دفعتنا للاستقالة

الموجز

فجر أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصرية المستقيل، العديد من المفاجآت عن خروج المنتخب المصري، من بطولة امم افريقيا، محملا المسئولية الكاملة للاعبي المنتخب.

وكشف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «mbc مصر» حقيقة الضغوط التي مارسها لاعبو المنتخب على اتحاد كرة القدم لعودة اللاعب عمرو وردة، بعد قرار استبعاده على خلفية فضيحة التحرش الجنسي بإحدى الفتيات، واستقالة الاتحاد.

مكالمة الساعة الرابعة

وقال "شوبير": إن الشارع المصري انتابته ثورة عارمة أمس بعد خروج المنتخب من بطولة امم افريقيا، والمسئولية جماعية عن الخروج من البطولة، فكان على الجميع أن يتقدم باستقالته.

وأضاف أنه تقدم باستقالته الساعة الرابعة فجرا وتم نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وأرسلها لوزير الشباب والرياضة، ثم توجه لاتحاد كرة القدم، اليوم التالي لتأكيد الاستقالة.

وتابع: «اتصلت بوزير الشباب والرياضة هاتفيا في الرابعة فجرا، وقلت له إن استقالة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد تعني أنه على الجميع أن يرحل، فقال لى: ده قراركم وتصرفوا كما تشاءون، ومن الأفضل أن يكون قرار الاستقالة موجودا لالتقاط الأنفاس والدنيا تترتب بشكل كويس، ولم يضغط علي لتقديم الاستقالة»، وأكد على أنه لم يجر أي اتصالات هاتفية بالمهندس هاني أبو ريدة نهائيا أمس لوجود بعض المشكلات.

أزمة عمرو وردة

وتوقع نائب رئيس اتحاد الكرة المصرية المستقيل، تشكيل لجنة لإدارة اتحاد كرة القدم، موضحا: «اتصلت بوزير الشباب والرياضة اليوم وسألته عن الأسماء التي يتم ترديدها في وسائل الإعلام عن إدارة الاتحاد، فأخبرني أنها مجرد اجتهادات ولا صحة لها».

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وعن أزمة عمرو وردة، أكد أن اتحاد كرة القدم اتخذ قرارا باستبعاد وردة من المنتخب، وعندما علمت بقرار العودة رفضت ولكن لاعبي المنتخب مارسوا ضغوطا كبيرة على إدارة الاتحاد لعودة وردة مرة أخرى، وهو أحد الأسباب التي هزت الفريق، وأضعفت الاتحاد أمام اللاعبين والرأى العام.

وأكمل شوبير حديثه قائلا: «جلست أنا وحازم أمام وهاني أبو ريدة، مع أجيرى، وقدمت له قائمة بأسماء لاعبي المنتخب، ولكنه رفض، وقال إن القائمة التي اختارها هي القادرة على تنفيذ خطته في الملعب»، لافتا إلى أن "أجيري" كان رافضا عودة «وردة» مرة أخرى ولكنه تراجع عن قراره بعد ضغوط اللاعبين.

مسئولية الخروج

وقال "شوبير": إن لاعبي المنتخب هم المسئولون عن خروج مصر من بطولة امم افريقيا، مشيرا إلى أنهم حصلوا على مستحقاتهم المالية بعد الصعود للدور 16 مباشرة.

وأكد أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في توفير احتياجات اللاعبين، مشيرا إلى أن الروح المعنوية لم تكن موجودة بين اللاعبين، مضيفا أن لاعبي المنتخب كانوا أقوى من اتحاد كرة القدم، متابعا: «أتصور أن انتخابات اتحاد كرة القدم لن تكون بعد 4 أشهر وأتصور أنها ستكون في شهر سبتمبر 2020، والانتخابات حق مشروع للجميع».

ونفى صحة ما تردد عن سفر اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب للغردقة للقاء اللاعب راموس نجم نادي ريـال مدريد، مشيرا إلى أن لاعبي المنتخب توحدوا لعودة عمرو وردة وليس "صلاح" فقط.