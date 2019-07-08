أفراح برازيلية عارمة وخيبة أمل بيروفية.. في صور

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عمت فرحة عارمة بين الجماهير البرازيلية، عقب تتويج منتخب السيليساو بلقب كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" في كرة القدم، إثر فوزه على البيرو 3-1 في المباراة النهائية للنسخة السادسة والأربعين.

واحتشد أكثر من 70 ألف متفرج في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، لمساندة المنتخب البرازيلي الذي وضع حدا لصيام عن الألقاب الكبيرة دام 12 عاما.

وهو اللقب التاسع للبرازيل في البطولة القارية والأول منذ لقب 2007 في فنزويلا. وثبَّتت بطلة العالم 5 مرات آخرها عام 2002، قاعدة التتويج بكوبا أميركا في كل مرة استضافت فيها البطولة، وذلك للمرة الخامسة.

في المقابل تلقت جماهير منتخب البيرو خيبة أمل جديدة بعدما كانت تمني النفس في أن يعوض منتخب بلادها الخسارة القاسية بخماسية نظيفة أمام البرازيل بالذات في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات.

"الخليج 365" ترصد بالصور أجواء المدرجات ومناطق المشجعين خلال مباراة المنتخبين التي شهدت أفراح برازيلية عارمة وخيبة أمل بيروفية جديدة.

شاهد الصور:



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