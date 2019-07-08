- 1/26
- 2/26
- 3/26
- 4/26
- 5/26
- 6/26
- 7/26
- 8/26
- 9/26
- 10/26
- 11/26
- 12/26
- 13/26
- 14/26
- 15/26
- 16/26
- 17/26
- 18/26
- 19/26
- 20/26
- 21/26
- 22/26
- 23/26
- 24/26
- 25/26
- 26/26
اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
عمت فرحة عارمة بين الجماهير البرازيلية، عقب تتويج منتخب السيليساو بلقب كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" في كرة القدم، إثر فوزه على البيرو 3-1 في المباراة النهائية للنسخة السادسة والأربعين.
واحتشد أكثر من 70 ألف متفرج في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، لمساندة المنتخب البرازيلي الذي وضع حدا لصيام عن الألقاب الكبيرة دام 12 عاما.
وهو اللقب التاسع للبرازيل في البطولة القارية والأول منذ لقب 2007 في فنزويلا. وثبَّتت بطلة العالم 5 مرات آخرها عام 2002، قاعدة التتويج بكوبا أميركا في كل مرة استضافت فيها البطولة، وذلك للمرة الخامسة.
في المقابل تلقت جماهير منتخب البيرو خيبة أمل جديدة بعدما كانت تمني النفس في أن يعوض منتخب بلادها الخسارة القاسية بخماسية نظيفة أمام البرازيل بالذات في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات.
"الخليج 365" ترصد بالصور أجواء المدرجات ومناطق المشجعين خلال مباراة المنتخبين التي شهدت أفراح برازيلية عارمة وخيبة أمل بيروفية جديدة.
شاهد الصور:
كانت هذه تفاصيل خبر أفراح برازيلية عارمة وخيبة أمل بيروفية.. في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.