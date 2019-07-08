روكتس مهتم بالتعاقد مع نجم ثاندر وستبروك

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ذكرت تقارير صحافية الأحد أن صانع الالعاب راسل وستبروك الذي وجد نفسه فجأة ضمن مشروع إعادة بناء فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر عقب رحيل بول جورج إلى لوس أنجليس كليبرز، على مشارف الرحيل عن فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر، مرشح للانتقال إلى صفوف هيوستن روكتس.

ويهتم روكتس بالحصول على خدمات وستبروك على الرغم من أن احدى المصادر اشارت الى قناة "إي أس بي أن" الاميركية إلى صعوبة اتمام الصفقة ووصفتها بالـ "تسديدة البعيدة"، لان العديد من الفرق الاخرى تسعى للتعاقد مع لاعب ثاندر الموهوب.

واشار الموقع الالكتروني "ذي أثلتيك" الرياضي الى اهتمام هيوستن باللاعب وستبروك، مؤكدا في الوقت ذاته ان فريقي ميامي هيت وديترويت بيستونز يسعيان بدورهما للتعاقد مع إبن الـ 30 عاما.

وأحدث أوكلاهوما سيتي تغييرات جذرية في صفوفه للموسم المقبل بعدما غادر لاعبه بول جورج إلى لوس أنجليس كليبيرز في صفقة كبيرة حسمت السبت وتضمنت انتقال بالاتجاه المعاكس الإيطالي دانيلو غاليناري والكندي شاي جيلجيوس - أليكسندر، إضافة إلى اول خمسة لاعبين في الجولة الأولى من الـ "درافت" المخصص لضم لاعبي الجامعات وحتى الثانويات والأجانب الى الدوري والذي يسمح للاندية الـ14 التي لم تتأهل الى الادوار الاقصائية باختيار اللاعبين الجدد، في محاولة لفرض مزيد من التوازن بين الاندية المشاركة في دوري المحترفين.

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ومع اتمام هذه الصفقة في وقت مبكر السبت، وجد وستبروك نفسه مع فريق يسعى لإعادة بناء صفوفه وبات هو نفسه يبحث عن بديل لفريقه الحالي.

وكان جيمس هاردن، أفضل لاعب في الدوري موسم 2017-2018، وكريس بول ساهما في قيادة روكتس الى المنافسة على اللقب، وسيعزز التعاقد مع وستبروك اسهم النادي في الظفر به. لكن بداية يتوجب على اللاعبين الثلاثة تغيير تعاملهم مع الكرة للتعايش مع بعضهم البعض، مع ما يتتبع ضرورة بيع روكتس لبعض لاعبيه من اجل تحرير وستبروك من عقده مع ثاندر، اذ ما زال اللاعب مرتبطا بفريقه الحالي لمدة أربعة اعوام مقابل 171 مليون دولار (152،2 مليون يورو).

ونال وستبروك لقب افضل لاعب في الدوري العادي عام 2017 بعدما حقق معدلا تاريخيا في الدوري في الثلاثيات المزدوجة "تريبل دابل" مع 31,6 نقطة و10,7 متابعات و10,4 تمريرات حاسمة، ما جعله ينضم الى اسطورة حقبة التسعينيات أوسكار روبرتسون كاللاعب الوحيد الذي يحقق هذا الانجاز.

وكرر وستبروك الانجاز ذاته للمرة الثالثة تواليا موسم 2018- 2019 بعدما بلغ معدله 22,9 نقطة و11,1 متابعة هي الاعلى في مسيرته و10,7 تمريرات حاسمة هي الاعلى في مسيرته وفي الدوري في المباراة لصالح أوكلاهوما سيتي.

وفي حالة اتمام الصفقة وانتقال وستبروك الى روكتس، فسيلعب مجددا الى جانب هاردن زميله السابق في فريق ثاندر قبل أن ينتقل الاخير الى هيوستن بعدما خسر أوكلاهوما نهائي الدوري عام 2012 امام فريق ميامي هيت ونجمه "الملك" ليبرون جيمس.