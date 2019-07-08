الأهلي يسدد قيمة استعارة رمضان صبحي على مرحلتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن قيمة تمديد إعارة رمضان صبحي لمدة عام إضافي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، سيتم سدادها على قسطين.
وضم النادي الأهلي جناح هيدرسفيلد لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل مليون و600 ألف أسترليني، بعدما سبق وأن ضمه الموسم الماضي لمدة 6 أشهر من يناير.
وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن الأهلي سيقوم بسداد مليون أسترليني يوم 16 يوليو الجاري، على أن يتم سداد بقية قيمة الإعارة وهي 600 ألف أسترليني في 20 يناير القادم.
وكان خالد مرتجي عضو مجلس الاهلي، سافر إلى إنجلترا، برفقة نادر شوقي وكيل اللاعب، لإتمام إجراءات التعاقد الخاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين.
ولعب رمضان خلال 6 أشهر إعارة مع الأهلي 16 مباراة في الدوري حيث سجل هدفين وتسبب في 3 أخرى.
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