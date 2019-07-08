معسكر إسبانيا.. جلسة مع رباعي الأهلي.. وتكليف من عبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أدى الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانا خفيفا صباح اليوم الاثنين على ملعب لافينكا الذي يستضيف تدريبات الفريق خلال معسكره الحالي بمدينة اليكانتي الإسبانية.

ويستعد الفريق لخوض أولى تجاربه الودية في تمام السادسة مساء اليوم أمام سوكر سمارت.

وحرص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على تخصيص فقرات خططية وتدريبات متنوعة بالكرة، كما عقد جلسة مع رباعي الفريق رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور اجايي وأحمد الشيخ، لشرح العديد من الأمور الفنية والخططية بهدف الوصول بهم وبجميع اللاعبين إلى أفضل جاهزية بدنية وفنية.

من جانبه كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، سمير عدلي المدير الإداري بسرعة إنهاء ترتيبات سفر رباعي الأهلي الدولي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف إلى إسبانيا؛ للحاق بمعسكر إعداد الفريق.

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وطلب عبدالحفيظ إنهاء كافة الأمور المتعلقة بسفر الرباعي والحصول على التأشيرات الخاصة بهم.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين الاربعة راحة عدة أيام ، تمهيدا للحاق بمعسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا والذي يستمر حتى 16 يوليو الجاري.

وفي سياق منفضل، انتظم مصطفى شوبير حارس المرمى الأهلي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق.

جدير بالذكر أن الأهلي يقيم معسكرًا الإعداد للموسم الجديد في إسبانيا ومن المقرر أن يستمر حتى الـ16 من يونيو الجاري.