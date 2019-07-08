الأهلي يحدد موعد عودة إكرامي.. وسليمان يؤازر الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى أن شريف إكرامي لاعب الفريق سافر إلى ألمانيا لخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي.

وكان إكرامي قد أجرى جراحة إزالة العظام الزائدة بالركبة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار سليمان إلى ان إكرامي سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مباشرة بعد انتهاء مراحل برنامجه العلاجي الذي يؤديه حاليا في ألمانيا، والمتوقع لها مطلع أغسطس المقبل.

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على الجانب الآخر، قال مدرب حراس مرمى الأهلي أنه تواصل مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال الساعات الماضية، وطالبه بضرورة تجاوز أزمة الخروج من البطولة والتركيز في الفترة المقبلة.

ولفت سليمان إلى أن تتويج المنتخب باللقب كان سيمنح الشناوي فرصة الحصول على لقب أفضل حراس البطولة بعدما قدم مستويات متميزة خلال المباريات الأربعة التى خاضها المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية .

وشدد مدرب حراس مرمى الأهلي على ان الشناوي قادر على تجاوز صدمة خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الإفريقية، و تقديم المزيد من المستويات المميزة خلال الفترة المقبلة.