السامبا يستعيد بريقه.. 10 حقائق من تتويج البرازيل بلقب كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

بعد غياب استمر لمدة 12 عامًا غاب عنها المنتخب البرازيلي عن منصة تتويج التاج القاري، عاد ليتوج بلقبه التاسع لبطولة كوبا أمريكا التي أقيمت على أرضه ووسط أحضان جماهير السامبا.

المنتخب البرازيلي فاز على بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحافظ على تقدمه على الرغم من النقص العددي في صفوفه بعد طرد جابريل خيسيوس في الدقيقة 70.

منتخب السامبا فاز في آخر 5 مناسبات وصل فيها لنهائي كوبا أمريكا، حيث كانت آخر مرة خسر فيها نهائي البطولة عام 1995 ضد أوروجواي بركلات الترجيح.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز أرقام المباراة:

1- البرازيلي ريتشارليسون هو خامس لاعب بديل يسجل في نهائي كوبا أمريكا، بعد الأوروجوياني بابلو بينجونتشيا (1995 ضد البرازيل) والبرازيلي زي روبرتو (1997 ضد بوليفيا) والأرجنتيني سيزار ديلجادو (2004 ضد البرازيل) والبرازيلي داني ألفيس (2007 ضد الأرجنتين)

2- البيروفي بابلو جيريرو يحصد لقب هداف كوبا أمريكا 2019، للمرة الثالثة للبطولة (2011، 2015، 2019).

-اللاعب حقق اللقب هذا العام بالتساوي مع البرازيلي إيفرتون سواريز (3 أهداف لكل منهما)-.

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3- جيريرو هو ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز (حصد لقب الهداف 3 مرات) بعد الأوروجوياني بيدرو بيتروني أعوام 1923، 1924، 1927.

4- جيريرو سابع لاعب يسجل ضد كل منتخبات أمريكا الجنوبية.

5- جيريرو عادل رقم كورنيليو إيريديا كأكثر لاعب بيروفي مشاركة في تاريخ كوبا أمريكا (25 مباراة).

6- البرازيلي أليسون بيكر تلقى هدف بعد 889 دقيقة من نظافة الشباك في كل البطولات، آخر هدف تلقاه كان في 4 مايو في الدوري الممتاز مع ليفربول ضد نيوكاسل سجله سالومون روندون في الدقيقة 54.

7- البرازيلي جابريل خيسيوس هو أول لاعب يسجل هدف ويطرد في نهائي كوبا أمريكا.

8- البرازيلي داني ألفيش هو أول لاعب في العالم على الإطلاق يحقق 40 لقب رسمي.

9- تيتي مدرب منتخب البرازيل هو أول مدرب يحقق لقب كوبا أمريكا (مع البرازيل 2019) وكوبا ليبرتادوريس ( مع كورينثيانز 2012) وكوبا سودامريكانا ( مع إنترناسيونال 2008).

10- البرازيل حققت لقب كوبا أمريكا في الخمس مناسبات التي استضافت فيها البطولة (1919، 1922، 1949، 1989، 2019)؛ كما تُوج السامبا بـ5 ألقاب من آخر 9 بطولات (1997، 1999، 2004، 2007، 2019).