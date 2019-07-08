رسمياً.. ستيفان الشعراوي ينتقل للدوري الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي شانجهاي جرينلاند شينهوا الصيني عن انتقال النجم الإيطالي ستيفان الشعراوي لاعب روما السابق إلى صفوفه.

وقال بيان النادي الصيني أن الشعراوي وقع على عقد يمتد إلى 3 سنوات قادمة، وسوف يتلقى راتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو.

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ومن جانبه قال نادي روما الإيطالي أن صفقة انتقال الشعراوي لشانجهاي شينهوا، كلفت النادي الصيني مبلغ 16 مليون يورو بالإضافة إلى مليونيين إضافيين كمتغيرات.

ورحل الشعراوي عن روما بعد أن كان متبقي له عاماً واحداً في عقده مع فريق الذئاب.

يذكر أن الشعراوي قضى مع روما 3 سنوات ونصف، لعب خلالهم 139 مباراة، سجل 40 هدفاً وصنع 26 آخرين.