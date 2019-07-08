فيليبي لويس لا يستبعد العودة إلى البرازيل

أعلن اللاعب فيليبي لويس، أنه سيتحدث مع مسؤولي أتلتيكو مدريد قبل تقرير مستقبله، وأنه لا يستبعد العودة إلى البرازيل للتعاقد مع فلامنجو، الذي أقر بأنه من أنصاره منذ الصغر.

وأكد الظهير البرازيلي الأيسر بعد نهائي كوبا أمريكا “أول شيء سأفعله هو الذهاب إلى أتلتيكو مدريد، والتحدث معهم، ومعرفة ما يحتاجه النادي وما لا يريده، واللاعبين الذين سيختارهم في المستقبل؛ ثم يتعين علي اتخاذ قرار صعب، لكن عليّ أن أتخذه”.

وقال لويس، الذي انتهى عقده مع أتلتيكو في أول يوليو/تموز الجاري، إنه لم يقرر بعد أين سيلعب في الموسم المقبل.

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وأضاف “آمل أن أتخذ القرار الأفضل، وأن يرتاح عقلي من هذا الأمر. لقد قضيت في أتلتيكو 8 أعوام، ومن واجبي أن أتحدث إليهم”.

وظهر اللاعب البرازيلي بقميص فلامنجو في صورة نشرها لوكاس باكيتا، لاعب فلامنجو السابق، عبر حسابه على إنستجرام، حيث ظهر الاثنان رفقة داني ألفيس وهو يرتدون قمصانا للفريق البرازيلي.

وصرح لويس “أحب فلامنجو منذ صغري، فلامنجو في وقت يمكنه فيه الكفاح للفوز بكل شيء. أكبر قرار هو أن أستمر في أوروبا أو أن أعود إلى البرازيل؛ أن ألعب في دوري أبطال أوروبا، أكبر بطولة في العالم، أو أن اختار العودة إلى البرازيل”.