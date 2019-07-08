أليسون يثني على تافاريل بعد التتويج القاري

أشاد البرازيلي أليسون باكير، الذي اختير أفضل حارس مرمى في بطولة كوبا أمريكا، بجهود زملائه والجهاز الفني للسامبا.

وقال أليسون “أشكر الرب، من الشرف لي التواجد مع هذه المجموعة المدهشة من اللاعبين. أهدي لهم أيضا الجائزة الفردية لأنها بفضل مجهود الجميع”.

وأشاد أليسون بمدرب الحراس في المنتخب البرازيلي، بطل العالم السابق كلاوديو تافاريل، الذي سمح له بدخول البطولة بثقة كبيرة.

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وأضاف “كرة القدم نتائج ولقد أثبتنا نتائج العمل بالفوز بلقب. العمل هو الطريق، وكرة القدم ليس بها أسرار، فريق لم يكن مرشحا مثل بيرو وصل للنهائي”.

وأضاف “في النهائي، نسبة فوز كل فريق 50 بالمئة، كنا المرشحين نظرًا لجودة فريقنا، ولكن كرة القدم لها متطلباتها أيضا، يجب اللعب في كل الظروف، وتقع عقوبات وظروف حرجة”.

ولم تهتز شباك أليسون باكير في البطولة سوى بهدف واحد أحرزه مهاجم بيرو، باولو جيريرو، من ركلة جزاء.