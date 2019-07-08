جابرييل جيسوس يعتذر عن سلوكه العنيف

اعتذر المهاجم جابرييل جيسوس، الذي سجل الهدف الثاني خلال فوز البرازيل (3-1) على بيرو، أمس الأحد، عن سلوكه العنيف بعد طرده من نهائي كوبا أمريكا 2019.

وقال لاعب مانشستر سيتي “أريد الاعتذار لمن كانوا هناك، لم أكن أفكر في أن أؤذي أحدا.. كنت أعتقد أنني هددت (وضع فريقي) في المباراة، أتمنى أن يتفهموني”.

وبعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، قبل نهاية اللقاء بـ20 دقيقة، ترك جيسوس الملعب غاضبا، وضرب بقوة أثناء مغادرته الجزء المخصص لتقنية التحكيم بالفيديو (فار).

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وقال اللاعب “بالغت قليلا لكن الفار لم يسقط”.

وبعدها ظهر جيسوس وهو يبكي بشدة.

وقال “كان بوسعي تجنب الخطأ، لقد نضجت كثيرا فيما يتعلق بانفعالاتي، لكن لأن الأمر يتعلق باللقب، بالمنتخب، بماراكانا”.