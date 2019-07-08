تطور جديد في صفقة انتقال دي ليخت ليوفنتوس

كشف تقرير صحفي هولندي، عن تطور جديد بشأن صفقة انتقال ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “دي تيليجراف” الهولندية، أن العرض الذي قدمه يوفنتوس بقيمة 50 مليون يورو، دون احتساب المتغيرات، لضم دي ليخت، أدى إلى تجميد المفاوضات مع أياكس.

وتوصل النادي الإيطالي إلى اتفاق مع دي ليخت، ليلعب في صفوفه خلال المواسم الخمسة المقبلة، إلا أن أياكس يرى أن عرضا بقيمة 50 مليون يورو يعد منخفضا للغاية، وفقا للصحيفة الأكثر انتشارًا في هولندا، ومن ثم وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى حالة جمود.

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ويرجع أصل هذا الجمود إلى اتفاق توصل إليه دي ليخت وأياكس الصيف الماضي، وبموجبه كان يفترض أن يتمكن اللاعب من الانتقال إلى فريق آخر، إذا عرض الأخير ما بين 45 و50 مليون يورو، ولكن إدارة النادي الهولندي تعتبر الآن هذه القيمة غير كافية.

وتؤكد الصحيفة أن الاتفاق بين اللاعب والنادي حظي بشهود، مثل والد دي ليخت، فرانك، وأحد مستشاريه باري هولشوف، ولكنه لم يوثق كتابة بشكل رسمي.

وأكد وكيل أعمال دي ليخت، مينو رايولا، للصحيفة أن اللاعب لا يفكر في إحالة المسألة للمحاكم، ولكنه شدد على وجود اتفاقيات بين ماتياس وأياكس.