الشعراوي من روما إلى شنغهاي شينهوا

انتقل مهاجم روما الإيطالي ستيفان الشعراوي إلى نادي شنغهاي شينهوا الصيني كما أعلن الأخير الإثنين. ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة أو أجر اللاعب، لكن الصحف الإيطالية أشارت إلى أن الشعراوي سيتقاضى أجراً سنوياً يتراوح بين 15 و16 مليون يورو، مشيرة إلى أن روما سيحصل على مبلغ 20 مليون يورو مقابل التخلي عن مهاجمه. وكان الشعراوي الذي يطلق عليه في إيطاليا لقب “الفرعون” نظراً لجذوره المصرية، يرتبط مع روما بعقد ينتهي في يونيو (حزيران) عام 2020 بعد أن انتقل إلى فريق العاصمة الإيطالية عام 2016 قادماً من ميلان. وسجل الشعراوي الذي خاض 23 مباراة دولية مع إيطاليا، 11 هدفاً الموسم الماضي في صفوف روما الذي احتل المركز السادس وسيخوض الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل. ويحاول شنغهاي شينهوا تعزيز صفوفه للقسم الثاني من الدوري الصيني للدرجة الأولى علماً بأنه يحتل حالياً المركز الرابع عشر من أصل 16. وكان النادي أعلن استقالة مدربه الإسباني أنريكه سانشيز فلوريس “لأسباب شخصية” وحل بدلاً منه الكوري الجنوبي تشوي كانغ هي.

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