الاهلي يكشف موعد عودة شريف اكرامي للتدريبات

يعود شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية مطلع أغسطس المقبل بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة. الماضية بسبب الإصابة. وأكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى إن إكرامي سافر إلى ألمانيا لخوض المرحلة الحالية من برنامجه العلاجي بعد أن أجرى في وقت سابق جراحة إزالة العظام الزائدة بالركبة. وأشار إلى ان إكرامي سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مباشرة بعد انتهاء مراحل برنامجه العلاجي الذي يؤديه حاليا في ألمانيا.

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