مدرب حراس الاهلي: الشناوي قادر علي تجاوز محنة الخروج من امم افريقيا

أكد طارق سليمان ، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني أنه تواصل مع محمد الشناوي حارس الفريق خلال الساعات الماضية بعد خروج المنتخب الوطني من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

وقال سليمان إنه تحدث مع الشناوي عن ضرورة تجاوز الخروج من البطولة والتركيز في الفترة المقبلة، لافتا إلى إنه كان يأمل بشكل شخصي أن يتوج المنتخب

باللقب ، وأن يحصل الشناوي على لقب أفضل حراس البطولة بعدما قدم مستويات متميزة للغاية خلال المباريات الأربعة التى خاضها المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية .

وأضاف أن الأرقام التي حققها حارس الاهلي والمنتخب بالحفاظ على نظافة شباكه خلال مباريات الدور الأول من البطولة، فضلا عن تصديه لعدد كبير من الأهداف

المحققة كانت ستؤهله بقوة للحصول على لقب افضل حارس مرمى في كأس الأمم الإفريقية لو حالف التوفيق المنتخب وتمكن من مواصلة المشوار نحو نهائي البطولة .

وشدد مدرب حراس مرمى الأهلي على ان الشناوي قادر على تجاوز صدمة خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الإفريقية، و تقديم المزيد من المستويات المميزة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن خبرته وشخصيته القوية تمكنانه من تجاوز هذه المرحة بسرعة ،والتركيز بقوة مع الفريق في هذه المرحلة المهمة التى تشهد حسم بطولة الدوري والاستعداد للموسم الجديد.