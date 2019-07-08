اليوم.. الأهلي يخوض أولى تجاربه الودية بمعسكر إسبانيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق «سوكر سمارت» الإسباني في أولى تجارب الفريق الودية بمعسكر الإعداد المقام حاليا في مدينة إليكانتي الإسبانية.

تبدأ المباراة في السادسة والنصف مساء، اليوم

الأحد، بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت إسبانيا، وتقام على ملعب لافينكا القريب من فندق الإقامة.

ومن المقرر أن تشهد المباراة مشاركة أكبر عدد

من اللاعبين، وفقا لرؤية مارتن لاسارتي، المدير الفني؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة من المباراة، ولتجربة الجميع استعدادا للمرحلة المقبلة المهمة.

ويخوض الأهلي وديتين أخريين خلال الأيام المقبلة، ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي انطلق، السبت الماضي، وينتهي 16 يوليو الجاري.