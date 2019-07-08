يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق «سوكر سمارت» الإسباني في أولى تجارب الفريق الودية بمعسكر الإعداد المقام حاليا في مدينة إليكانتي الإسبانية.
تبدأ المباراة في السادسة والنصف مساء، اليومالأحد، بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت إسبانيا، وتقام على ملعب لافينكا القريب من فندق الإقامة.
ومن المقرر أن تشهد المباراة مشاركة أكبر عدد
ويخوض الأهلي وديتين أخريين خلال الأيام المقبلة، ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي انطلق، السبت الماضي، وينتهي 16 يوليو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الأهلي يخوض أولى تجاربه الودية بمعسكر إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.