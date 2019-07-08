شاهد.. محسن صالح يوجه رسالة لأعضاء اتحاد الكرة عقب إستقالتهم

وجه محسن صالح لاعب الإسماعيلي ومدرب المنتخب الوطني السابق رسالة لأعضاء اتحاد الكرة عقب تقديم إستقالتهم من مناصبهم بالجبلاية.
ونشر صالح عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا :"الأهم من تقديم الاستقالات كتابة تعهد بعدم الترشح وعدم الظهور في الجبلايه والاستادات، كتيرة السقطات والإخفاقات كفايه فضايح وإحباطات، وظهور في البرامج
وكان أعضاء الجبلاية قد تقدموا باستقالتهم عقب توديع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.
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